Waldemar „Major” Fydrych to twórca Pomarańczowej Alternatywy – antykomunistycznego ruchu happeningowego, który swoją działalność rozpoczął w latach 80. we Wrocławiu. Pierwsze krasnale Major namalował w sierpniu 1982 r. na jednym z bloków na Biskupinie i na ścianie budynku transformatora energetycznego na Sępolnie. Później powstawały one też na plamach po zamalowanych przez władzę solidarnościowych hasłach.

Ponad 7 lat temu krasnala w pomarańczowym kubraczku i czapce, z uśmiechem i kwiatkiem w dłoni – czyli symbolem Pomarańczowej Alternatywy – „Major” dojrzał w gadżetach reklamowych Wrocławia. Miasto nie potrafiło porozumieć się z Fydrychem, dlatego w 2011 r. rozpoczął się proces o naruszenie praw autorskich twórcy Pomarańczowej Alternatywy i bezprawne wykorzystanie krasnala „Majora” do celów komercyjnych.

Sąd pierwszej instancji, opierając się na opiniach biegłych, nie miał wątpliwości, że krasnal stworzony na zamówienie miasta przez Pawła Grabowskiego i Tomasza Czujowskiego z Agencji Reklamowej „Orfin” naruszał prawa autorskie Waldemara Fydrycha. Uznał promocyjnego krasnala miasta za „dzieło zależne, które powstało bez zgody autora”.

Krasnal Pomarańczowej Alternatywy Fot. Kamila Kubat / Agencja Gazeta

Wydał więc wyrok, zgodnie z którym Wrocław miał przeprosić Majora za naruszenie jego praw autorskich i zaprzestać używania w promocji miasta wizerunku krasnala w pomarańczowej czapeczce.

Miasto odwołało się od tego wyroku i spotkało się z autorem Pomarańczowej Alternatywy w sądzie apelacyjnym. Tam obie strony porozumiały się i doszło do ugody. „Major” został przeproszony przez Rafała Dutkiewicza, apelacja została wycofana. Pozostała jednak jeszcze kwestia odszkodowania za bezprawne użycie wizerunku krasnala. Strony nie dogadały się w wyznaczonym terminie co do wysokości odszkodowania, więc sąd wznowił proces. W 2014 r. zasądził na rzecz „Majora” odszkodowanie w kwocie 666 666 złotych i 66 groszy.

– Apelację od tego wyroku wniosły obie strony. Waldemar „Major” Fydrych chciał, by odszkodowanie było większe. A gmina Wrocław wnosiła o oddalenie powództwa w tym zakresie. Sąd postanowił oddalić obie apelacje. W mocy pozostał wyrok pierwszej instancji – informuje sędzia Małgorzata Lamparska z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Wyrok jest prawomocny. Ostatnim trybem odwoławczym jest wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.