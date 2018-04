32 ZDJĘCIA KRZYSZTOF ĆWIK

To będzie pierwszy tak kompleksowy remont budynku prokuratury od czasów II wojny światowej. Teraz gmach jest w fatalnym stanie technicznym. W 2011 r. zabezpieczono go siatką, by odpadający od niego tynk nie spadał przechodniów. Teraz wrocławska Prokuratura Okręgowa ogłosiła przetarg na remont zabytkowego budynku dawnych koszar.