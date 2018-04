Szef PO, wystawiając w wyborach prezydenta Wrocławia Kazimierza Michała Ujazdowskiego, kalkuluje tak: były polityk PiS wzmocni Platformie prawe skrzydło, przyciągnie wyborców konserwatywnych do tej pory głosujących na PiS. Taktyka ta nie gwarantuje sukcesu.

Podobne transfery PO już praktykowała, np. z Ludwikiem Dornem, bez rezultatu. Pomysł na partię od lewa do prawa nie sprawdził się, był jednym z powodów porażki PO, bo wyborcy tego światopoglądowego wielogłosu nie rozumieli.

PO ma badania, z których wynika, że Ujazdowskiego partyjny elektorat zaakceptuje. Tyle że jedynym na razie efektem wysunięcia jego kandydatury jest wzburzenie środowisk liberalnych i lewicowych. Pomysł, że Ujazdowski będzie kandydatem antypisowskiej opozycji, zgodnie odrzuciły Nowoczesna, SLD, Zieloni, Razem, wrocławskie ruchy miejskie, organizacje broniące praw kobiet.

Grzegorz Schetyna zignorował ich wrażliwość. Forsuje na prezydenta Wrocławia polityka związanego wiele lat z PiS, byłego wiceprezesa tej partii, z jej nominacji ministra kultury i wicemarszałka Sejmu, ideologa konserwatywnego nurtu.

Ujazdowski porzucił PiS w proteście przeciwko demolce Trybunału Konstytucyjnego, to prawda. Ale przecież nie był w partii Kaczyńskiego przypadkiem. Należał do głównych ideologów polityki historycznej PiS, przygotował dla niego projekt konstytucji. Konserwatywnym poglądom daje wyraz w Parlamencie Europejskim (wybrany z listy PiS), m.in. głosował przeciwko przyjęciu raportu zakazującego „leczenia” homoseksualistów.

Dla środowisk liberalnych i lewicowych we Wrocławiu Ujazdowski nie jest żadną alternatywą dla PiS. Za sprawą Schetyny Wrocław może mieć teraz dwóch kandydatów na prezydenta – pisowskiego i postpisowskiego. Jednego wystawi PiS (najpewniej Mirosławę Stachowiak-Różecką), drugiego – Platforma.

PO broni kandydatury Ujazdowskiego, przekonując, że jako prezydent zajmie się miastem, a nie kwestiami światopoglądowymi. Ale Ujazdowski ma inne kompetencje niż wymagane od szefa miasta, który ma budować torowiska, ścieżki rowerowe, szkoły, remontować drogi, walczyć ze smogiem, pozyskiwać inwestorów. Jego ambicje nie dotyczą wrocławskich ulic, lecz Polski i Unii Europejskiej. Dlatego jego kandydaturę odrzucił też ustępujący prezydent miasta Rafał Dutkiewicz, niegdyś bliski mu ideowo. Uważa, że jego następcą powinien być ktoś silnie związany z samorządem.

Po nominacji Ujazdowski ogłosił, że jeśli we Wrocławiu nie wygra, to wycofa się z polityki. Ale miasto o europejskich aspiracjach zasługuje na prezydenta, dla którego ta funkcja to coś więcej niż wstęp do politycznej emerytury.

Decyzja Schetyny otwiera we Wrocławiu przestrzeń do wyłonienia nowego kandydata antypisowskiej opozycji. Kogoś, kto zgromadzi środowiska liberalne, lewicowe, ruchy miejskie. Będzie to rzeczywista alternatywa dla Wrocławia.