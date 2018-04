01.00 Całe szczęście, że ludzie przesypiają 1/3 życia. Przynajmniej raz w życiu się wyśpię. Najlepiej byłoby przekimać tę niedzielę w całości. I obudzić się dopiero w poniedziałek. W kolejce do kasy.

02.00 Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sen to zdrowie.

03.00 Nosz k… mać. Nie mogę zasnąć. Jak pomyślę o tym, że jutro wszystko pozamykane, to ciśnienie mi skacze do czterystu.

04.00 Liczenie baranów też nie pomaga. Mniej więcej przy trzecim pojawia się któryś z członków rządu. Im akurat powinno zależeć na otwarciu sklepów. Muszą gdzieś wydać pieniądze, które dostali od premier Szydło w nagrodę za dobrą pracę.

05.00 Chyba jednak udało mi się na chwilę zdrzemnąć. Śnił mi się Chrystus przepędzający przekupniów ze świątyni.

06.00 Znów krótki sen. Tym razem o otwarciu nowej galerii handlowej na moim osiedlu. Był proboszcz, poświęcił ruchome schody i mówił, że co prawda Chrystus wypędził przekupniów ze świątyni, ale nie zamierzał niszczyć konkurencji. Więc on, jako duszpasterz, liczy na dobrą współpracę, bo pieniędzy wiernych starczy dla wszystkich. A może to było naprawdę?