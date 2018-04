To był jeden z pierwszych biurowców wzniesionych we Wrocławiu po 1989 r. Ma bardzo charakterystyczną bryłę, która zdecydowanie dominuje nad pozostałą zabudową placu. Trudno go nie zauważyć. Do tego właściwie od początku było o nim głośno, bo gdy budowa już była na ukończeniu, wartą grube miliony inwestycję trzeba było wstrzymać. Inspektor nadzoru cofnął właścicielowi pozwolenie na budowę, a każdy dzień przestoju kosztował krocie. Nie było jednak wyjścia, bo miasto popełniło błąd.

We wrześniu 2001 roku biurowiec Centrum Orląt zasłaniała kamienica Fot. Krzysztof Rak / AG

W 2001 r. ul. Podwale przy placu była węższa i miała inną geometrię. Mieściła się tam przedwojenna kamienica z siedmioma mieszkaniami i dwoma lokalami usługowymi. Magistrat planował ją wyburzyć, by poszerzyć jezdnię. Jednak z powodu powodzi z 1997 r. nie miał gdzie przesiedlić lokatorów.

Mieszkania przyznano tym poszkodowanym przez wodę. Rozbiórka odwlekła się więc w czasie. Tymczasem biurowiec rósł piętro po piętrze, aż zasłonił sąsiadom dostęp do światła dziennego. Oba budynki dzieliło tylko pięć metrów. Razem wyglądały kuriozalnie, bo stary zasłaniał betonowego kolosa, co tylko podkreślało kontrast między nimi. Do tego miał ścianę szczytową zamalowaną kiczowatą reklamą dla mleczarzy, tak że nazywany był krową. Zburzono go dopiero w styczniu 2002 r. Niedługo potem biurowiec był gotowy i wprowadził się tam właściciel, należący do Grupy Credit Agricole Europejski Fundusz Leasingowy, największa tego typu firma w Polsce. Od tego czasu rozrosła się jednak jeszcze bardziej. Dlatego po 16 latach przyszła pora na przeprowadzkę.

- Powierzchnia, którą dysponujemy w związku z rozwojem naszego biznesu, jest już niewystarczająca - mówi Marek Mazur, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami i Administracji EFL Service. - Zmiany w strukturze funkcjonowania spółek Grupy CA – konsolidacja i zacieśnianie współpracy – wymagają dodatkowych powierzchni, których już w ramach Centrum Orląt nie jesteśmy w stanie wygospodarować.

Firma zdecydowała, że przeniesie się do nowego biurowca przy ul. Legnickiej. - Wybraliśmy opcję wynajmu we wrocławskim Business Garden. Wybór był nieprzypadkowy. Od 2014 roku EFL oraz Credit Agricole Bank mają swoją siedzibę w Business Garden w Warszawie. Znamy standard budynku, znamy operatora i mamy pewność, że wrocławski biurowiec spełni nasze oczekiwania - tłumaczy Mazur.

Przeprowadzkę do nowej siedziby zaplanowano na przełom 2019 i 2020 r. - W związku z tym podjęliśmy decyzję o sprzedaży Centrum Orląt. Budynek posadowiony jest w samym sercu Wrocławia i wierzę, że ta atrakcyjna lokalizacja szybko znajdzie się w centrum zainteresowania potencjalnych nabywców - mówi dyrektor. Biurowiec budowany był wprawdzie pod potrzeby jednej firmy, a nie z myślą o wynajmowaniu powierzchni różnym klientom. Jednak według właściciela nie jest to żadną przeszkodą. - Częściowo przebudowaliśmy powierzchnię budynku, co potwierdza jego duży potencjał dla re-aranżacji według indywidualnych potrzeb najemców, a nawet zmiany funkcji na np. hotelową - mówi dyrektor.

EFL nie chce ujawnić, ile spodziewa się otrzymać z transakcji. Mazur: - Aktualne zaawansowanie procesu sprzedaży nie pozwala nam na przekazywanie informacji dotyczącej spodziewanej ceny, oczekujemy na oferty potencjalnych inwestorów. Transakcję sprzedaży powierzyliśmy firmie Knight Frank. Za jej pośrednictwem docieramy z ofertą do różnych grup klientów, zarówno do polskich jak też zagranicznych grup inwestorów.

Centrum Orląt to budynek o powierzchni 17 tys. m kw. Liczy 12 kondygnacji. Pod budynkiem znajduje się jednopoziomowy garaż podziemny na 40 samochodów. Oferta sprzedaży obejmuje również nieruchomość niezabudowaną, na której można zlokalizować dodatkowe miejsca parkingowe.