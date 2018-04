Już w najbliższy weekend 6-7 kwietnia, w godz. 12-20, będzie można wysłać PIT podczas zakupów. Akcja organizowana przez Krajową Administrację Skarbową odbywa się w wybranych centrach handlowych na terenie całej Polski. Na Dolnym Śląsku pracownicy administracji skarbowej będą czekali na klientów w takich miejscach jak:

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Aleja Bielany na Bielanach Wrocławskich, Galeria Piastów w Legnicy, Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze, Galeria Świdnicka w Świdnicy, Galeria Głogów w Głogowie i Galeria INBAG w Lubaniu.

– Na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych będą pełnić dyżur eksperci z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz urzędów skarbowych. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego – tłumaczy Marta Tarnowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Urzędnicy udzielą szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń.

Tarnowska dodaje: – Pomożemy wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Osoby rozliczające się na miejscu otrzymają także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania.

Rozliczanie PIT. Co należy przynieść?

Każdy z klientów danego centrum handlowego może skorzystać z pomocy urzędników. Wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11, które otrzymujemy z zakładu pracy lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w minionym roku. Wszyscy ci, którzy chcieliby skorzystać z ulg podatkowych, muszą pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć.

Trzeba też przynieść rozliczenie PIT za 2016 r. lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w tymże roku, ponieważ będzie to potrzebne do indentyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Rozlicz PIT we Wrocławiu

W tym roku ponownie prowadzona jest akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”. Aby złożyć swoje zeznanie podatkowe w stolicy Dolnego Śląska, nie trzeba być tu zameldowanym. Wystarczy wpisać w deklaracji aktualny wrocławski adres zamieszkania i złożyć ją w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych. Nie ma konieczności składania oświadczeń aktualizacyjnych w poprzednim urzędzie.

W tym roku akcja ma wspierać projekty wspierające poprawę jakości powietrza w mieście. Na podatników czeka loteria z nagrodami. Można wygrać samochód hybrydowy Kia Niro oraz skutery elektryczne i rowery miejskie.

W loterii można wziąć udział do 6 maja przez stronę internetową: www.wroclaw.pl/pit lub wrzucając kupon do urny loteryjnej, zlokalizowanej w Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ 1-8.

Losowanie odbędzie się 12 maja w godz. 13-15 na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego podczas miejskiej imprezy „Dzień Odry”.

Przekaż 1 procent podatku

Od kilku lat każdy podatnik może pomniejszyć odprowadzany do budżetu państwa podatek o 1 procent i przekazać go na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Status ten nadaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pełny wykaz znajdziemy na stronie).

W zeznaniu PIT należy wpisać numer KRS wybranej organizacji. Do złożenia deklaracji najlepiej użyć programu komputerowego, jeżeli zaś wypełniamy formularz ręcznie, to musimy pamiętać, że jest to jedna setna podatku, jaki jesteśmy zobowiązani odprowadzić do Skarbu Państwa. Kwota może być niższa niż 1 proc., ale nie może go przekraczać. Należy ją zaokrąglać w dół do pełnych dziesiątek. Jeżeli 1 proc. podatku wyniesie np. 38,37 zł, to do rubryki wpisujemy 38,30.