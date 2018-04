Już w najbliższy weekend 6-7 kwietnia, w godz. 12-20, będzie można wysłać PIT podczas zakupów. Akcja organizowana przez Krajową Administrację Skarbową odbywa się w wybranych centrach handlowych na terenie całej Polski. Na Dolnym Śląsku pracownicy administracji skarbowej będą czekali na klientów w takich miejscach jak:

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Aleja Bielany na Bielanach Wrocławskich, Galeria Piastów w Legnicy, Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze, Galeria Świdnicka w Świdnicy, Galeria Głogów w Głogowie i Galeria INBAG w Lubaniu.

– Na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych będą pełnić dyżur eksperci z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz urzędów skarbowych. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego – tłumaczy Marta Tarnowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.