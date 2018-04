Na swojej pierwszej konferencji prasowej w nowej roli Ujazdowski zjawił się w towarzystwie prof. Alicji Chybickiej, która dotychczas wystawiana była przez PO jako jej kandydatka do walki o wrocławski Ratusz. Były uśmiechy, kwiaty i deklaracje o przyszłej współpracy.

– Wiedziałam wcześniej, że Grzegorz Schetyna szuka innego kandydata na prezydenta. Wtorkowa prezentacja kandydatury Kazimierza Ujazdowskiego nie była więc dla mnie zaskoczeniem – mówiła prof. Chybicka. – Nie mam pretensji, bo ufam Grzegorzowi Schetynie – mówiła.

Chybicka przekazała Ujazdowskiemu zarys swojego programu, nad którym pracowała od roku, a on obiecał, że będzie go realizował. Na stronie szóstej dokumentu znajduje się deklaracja: „dla osób dotkniętych problemem niepłodności wdrożę program refundacji zabiegów in vitro połączony z kampanią informacyjno-edukacyjną”. Pytany o to Ujazdowski, zadeklarowany konserwatysta, nie chciał jednak odpowiedzieć wprost, czy jako prezydent podejmie inicjatywę wdrożenia takiego programu w mieście.

– Jeśli taką potrzebę uzna większość w radzie miejskiej, to jako prezydent nie będę temu oponował – mówił. O ewentualnej swojej inicjatywie w tej sprawie jednak nie wspomniał.

Kazimierz Ujazdowski zadeklarował, że pod jego rządami Wrocław będzie „miastem wolności i godności”: – Takim, w którym prawo funkcjonowania będą miały wszystkie poglądy, pod warunkiem że nie będą wzywać do nienawiści wobec drugiego człowieka – mówił kandydat na prezydenta Wrocławia. – Chcę też, żeby stał się miastem republikańskim, zarządzanym demokratycznie. Dlatego odejdę od monarchicznego stylu, jaki obowiązuje w nim obecnie.

Po raz kolejny Kazimierz Ujazdowski zadeklarował, że póki co nie planuje innej aktywności, niż ta mająca dać mu zwycięstwo w jesiennych wyborach samorządowych: – Nie zgłaszam ambicji wobec stanowisk w polityce krajowej czy rządowej. Start w wyborach na prezydenta Wrocławia to nie żadna promocja mojego nazwiska, ale świadoma decyzja zaangażowania wszystkich sił w rozwój tego miasta.

Póki co Ujazdowskiego do startu w wyborach namaścił we wtorek (w Warszawie) wyłącznie przewodniczący tej partii Grzegorz Schetyna. W piątek decyzję, czy udzielić mu poparcia, podejmie rada wrocławskiej Platformy Obywatelskiej.