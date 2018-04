Restauracja otwarta będzie dopiero w sobotę, gdyż wcześniej jej właściciele udali się na krótki urlop. Odcinek o rewolucji, jaką przeszła, można jednak obejrzeć już w czwartkowy wieczór (5 kwietnia, godz. 21.30, TVN). Będzie to siódmy odcinek siedemnastego sezonu "Kuchennych Rewolucji".

- Nie jesteśmy w stanie na bieżąco płacić czynszu. Zarabiamy tylko w weekend - mówią z rozbrajającą szczerością właściciele przed kamerami. - I wiemy dlaczego - dodaje lektor.

Później pojawia się Magda Gessler. - Glut, nie da się tego jeść - ocenia. - Pfff, to jakiś żart - odpowiada właściciel. - Nie chcesz, żebym tu była, prawda? - mówi restauratorka. - Bardzo chciałem, ale już nie chcę - pada riposta. - Kończymy - mówi Magda Gessler i wstaje od stołu. Ale program ostatecznie udało się nagrać.

W Kwadratowym Talerzu (Prudnicka 4a) do tej pory podawano pizzę, pierogi i domowe obiady. Teraz zjemy tam m.in. sandwicha by Magda Gessler z kurczakiem i sosem musztardowym (19 zł), zupę z batatów z grzanką, gorgonzolą i bananami (9 zł) czy zmieniające się danie dnia (20 zł).

Do każdego zamówienia - wzorem amerykańskim - goście dostają kawę z ekspresu przelewowego bez ograniczeń.

Czy Bistro by The Way odbije się od dna? Konkurencja w okolicy jest mocna. Nieopodal funkcjonują chociażby W oparach Dim sum czy autorska restauracja laureatki MasterChefa Beaty Śniechowskiej - Menu Motto.

Bistro by The Way otwarte jest od wtorku do soboty w godzinach 12-20, w niedziele od 12 do 19, a w poniedziałki od 12 do 18. Wybierzecie się?