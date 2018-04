Kaczkę Myjkę postawili na placu Słowiańskim członkowie Aktywnej Legnicy. Kim są? Nie podają, bo chcą zostać anonimowi. Do mediów rozesłali świadczenie, w którym piszą, że happening nawiązuje do prowadzonej w całym kraju akcji dekomunizacji.

- My, Aktywna Legnica, nawiązując do prowadzonej w naszej ojczyźnie akcji oczyszczania z brudów narodu polskiego oraz wstawania przez niego z kolan, chcemy, by kolana te były czyste - piszą. - Umieszczając na cokole Kaczkę Myjkę w nieprzypadkowym miejscu, miejscu, w którym przez lata tkwił pomnik, który prowokował i dzielił nas Polaków, chcemy wprowadzić dobrą, czystą zmianę. Pomnik Czystości Narodu to odpowiedni symbol na współczesne czasy, kiedy z Małej Moskwy zrodziła się Wielka Legnica. Tym pomnikiem otwieramy oczy niedowiarkom, mówimy TAK, POTRAFIMY i nie jest to nasze ostatnie słowo.