1 ZDJĘCIE Radny Miejski Rafał Szymański (FOT . WOJCIECH NEKANDA TREPKA)

Rafał Piotr Szymański, radny miejski PiS, przeprosił za swój komentarz w dyskusji o prawie do aborcji. Poradził jednej z kobiet, by "macicę wyrzuciła do kibla".