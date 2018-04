Rozmowa z Marzeną Cichosz, politolożką

Mateusz Kokoszkiewicz: – Czy wystawienie Kazimierza Michała Ujazdowskiego, dawnego wiceprezesa PiS, to dla pani zaskoczenie?

Marzena Cichosz: – Nie do końca, we Wrocławiu mówiło się o tym scenariuszu od dłuższego czasu. To efekt poszukiwania kandydatury, która dałaby szansę porozumienia z różnych stron. Przy kandydaturze prof. Chybickiej nie udało się zyskać poparcia Nowoczesnej i środowiska Rafała Dutkiewicza. Dlatego pojawiła się inna propozycja.

Nowoczesna jednak stwierdziła, że nie poprze Ujazdowskiego.

O ile prof. Chybicka była ukłonem w kierunku elektoratu centrolewicowego, tak Ujazdowskiego odczytuję jako propozycję w kierunku centroprawicowym. To raczej oferta dla środowiska Rafała Dutkiewicza, szeroko ujętego centrum, konserwatywnych wyborców PiS. Choć na pewno nie dla twardego elektoratu tej partii, która uważa Ujazdowskiego za zdrajcę.