Grzegorz Schetyna, gdy w Warszawie ogłaszał kandydaturę byłego wiceprezesa PiS na prezydenta Wrocławia, wyraził chęć, że Ujazdowski zostanie poparty przez ruchy miejskie.

– Chcielibyśmy, (...) żeby [Kazimierz Ujazdowski] mógł mieć pewność (...), że kiedy będą ogłoszone wybory, będzie kandydatem środowisk obywatelskich i ruchów miejskich” – mówił lider PO. Potem w rozmowie z TVN24 dodał, że kandydat rozmawiał z przedstawicielami ruchów.

Owczarek: Ujazdowski bez wizji

Tomasz Owczarek z Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego, który do tej pory współpracował z prof. Alicją Chybicką, potwierdza, że we wtorek wieczór widział się z kandydatem Schetyny.

– Spotkanie było na specjalny wniosek Kazimierza Ujazdowskiego. O ile wcześniej już mówiłem, że nie jest to mój kandydat, to teraz mogę tylko to mocno potwierdzić: absolutnie nie mam zamiaru współpracować z kandydatem PO – mówi.

Tomasz Owczarek fot. TOMASZ PIETRZYK

Owczarek: – Ujazdowski nie przedstawił żadnej wizji, nie umiał odpowiedzieć na żadne konkretne pytanie, np. o inwestycje w transport zbiorowy.

- Na pytanie o zwiększenie demokracji w mieście odpowiedział, że chciałby zwiększyć "podmiotowość urzędników" i że ma ludzi, którzy mogliby znaleźć zatrudnienie w urzędzie miejskim - relacjonuje Owczarek.

Co z programem, który WRO tworzyło wspólnie z zespołem prof. Chybickiej? – Zachęcamy do korzystania z naszego programu, z naszych pomysłów, wszystkich kandydatów – mówi Owczarek.

Gdzie był Ujazdowski w walce ze smogiem?

Wrocławskie ruchy miejskie (Akcja Miasto i TUMW) także dystansują się od kandydata Platformy.

Jakub Nowotarski KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

– To, co mówi Grzegorz Schetyna jest śmieszne. Nie ma pojęcia, o czym mówi – mówi dr Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto.

Nowotarski: – Ani Platforma Obywatelska ani Kazimierz Michał Ujazdowski nie mają nic wspólnego z wartościami ruchów miejskich. Schetyny i Ujazdowskiego nie było, gdy zajmowaliśmy się transportem zbiorowym, smogiem, drzewami w mieście, albo gdy walczyliśmy o podwyżki dla strażników miejskich.

Nowotarski krytycznie odnosi się też do wypowiedzi dla Radia Wrocław, w której Ujazdowski na pytanie o budowę nowych linii tramwajowych, odpowiedział, że chce budować linie na Popowice i w ul. Hubskiej.

Te linie tramwajowe są już obecnie budowane przez magistrat. Inni kandydaci, m.in. Alicja Chybicka czy Jerzy Michalak, mówili zaś o potrzebie budowy tras na Ołtaszyn, Maślice czy Jagodno.

– Po wypowiedziach widać, że kandydat PO ma nikłe pojęcie o problemie transportu zbiorowego. O komunikacji miejskiej przecież bardzo dużo się mówi, debata we Wrocławiu stale trwa, a on nie ma w tej sprawie zdania. Schetyna i Ujazdowski ewidentnie nie traktują wrocławian poważnie – ocenia Nowotarski.

Prezydent musi być wiarygodny

Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia: – To nie pierwsza taka wypowiedź, Schetyny, która pojawia się, zanim zaczną się jakiekolwiek rozmowy. My mamy własną podmiotowość, własne zdanie. Trudno by nam było zadeklarować poparcie przed poznaniem stanowiska kandydata na jakiekolwiek tematy. Takie zachowania jednak raczej oddalają nas od merytorycznej debaty – mówi.

– Chcemy, by prezydent Wrocławia był wiarygodny. Nie tylko, by miał wiedzę o mieście, ale żeby pod jego władzą Wrocław wyznaczył trendy w kierunku Europy zachodniej. Rozmawiamy z wieloma środowiskami, ale bliżej nam zdecydowanie do tych socjaldemokratycznych, które proponują, by Wrocław równał się np. z Danią – zapewnia Filar.

Przemysław Filar prezes TUMW KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

Filar odnosi się też do wypowiedzi w Radiu Wrocław, w której Ujazdowski stwierdził: „Chciałbym, żeby klub pozostał w rękach miasta. Sprzedaż byłaby aktem słabości i wielkiej przegranej”

Filar: – Kandydat, który wprost mówi o tym, że chce dalej finansować zawodowy klub sportowy, nie może liczyć na poparcie poważnych środowisk politycznych we Wrocławiu.

- Sama Platforma przecież ostatnio była za sprzedażą WKS – podkreśla szef TUMW.