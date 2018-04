Romain B. prowadził we Francji firmę, która zajmowała się m.in. wynajmowaniem samochodów. Ty Song U. miał tę firmę przejąć. Mężczyźni przyjechali do Polski pod koniec kwietnia 2015 r., by tutaj kupić luksusowe samochody: porsche, range rovera, mercedesa, audi A5 oraz audi A4. Zapłacili za nie już nawet zaliczkę w wysokości 60 tys. euro. Interes mieli ubić z Maciejem K. i Mateuszem S. Gdy przyjechali odebrać auta, oprócz „sprzedawców” czekało na nich także dwóch innych mężczyzn: Paweł Z. i Łukasz W. znany we wrocławskim półświatku jako „Gekon”. Polacy pobili i skopali Francuzów, ukradli im portfele i telefony komórkowe (warte 900 euro iPhone'y 6). Jednemu zabrali też kartę bankomatową, a później wypłacili z jego konta 2400 euro. Spod hotelu, w którym zatrzymali się Francuzi, Polacy zabrali im tez porsche.

Romain B. i Ty Song U. zgłosili kradzież samochodu (pobicia nie). Wrocławskim policjantom szybko udało się odzyskać auto, jednak znaleźli w nim podrobione karty do kont bankowych. Po przeszukaniu pokoju Ty Song U. okazało się, że mężczyzna posiada skaner kart płatniczych oraz laptopa, na którym znajdują się dane jeszcze kilkudziesięciu kart, a także program do ich czytania i kopiowania.

Prokuratura zarzuciła im więc tzw. skimming. Jeśli uda się udowodnić im, że dopuścili się tego przestępstwa, mężczyznom grozi nawet 25 lat więzienia, a kara nie może być krótsza niż 5 lat pozbawienia wolności. Francuzi jednak od początku nie przyznają się do winy.

Romain B. twierdzi, że nie miał z tymi kartami nic wspólnego, a o istnieniu skanera kart dowiedział się dopiero, gdy policja przeszukała pokój jego kolegi. Nie wie też, kto i dlaczego na komputerze jego firmy zainstalował program do kopiowania kart. Gdy prowadzący sprawę sędzia Zbigniew Muszyński pokazał mu screeny z pulpitu komputera, na których widać ikonę tego programu, Francuz stwierdził, że nie zwracał na nią uwagi, bo z tego programu nie korzystał. – Trochę przypominała mi program Paint. A z laptopa korzystałem nie tylko ja, ale i moi dwaj wspólnicy – tłumaczył w środę w sądzie. Mówił też, że program na komputerze mógł zainstalować też jego kolega Ty Song U, który też miał dostęp do laptopa.

Z pierwszych wyjaśnień Ty Song U., które złożył jeszcze podczas przesłuchania w prokuraturze, wynika, że skaner kart płatniczych, który znaleziono w jego pokoju, służył do zabezpieczania kaucji od osób, które w firmie Romaina B. wypożyczały samochody. – We Francji posiadanie takiego urządzenia jest legalne. Miałam skaner w pokoju tak jak szczoteczkę do zębów. Nie wiedziałem, że w Polsce nie można go używać – tłumaczył. – W firmie Romaina B. używano go na co dzień. Jak wynajmowano auta, to w obecności klientów skanowano karty, by zabezpieczyć środki, gdyby podczas użytkowania auta doszło do jakiejś szkody – przekonywał.

Romain B. jego słowom zaprzecza. Przekonuje, że w jego firmie nigdy nie używano skanera. – Dostawaliśmy maila o tym, kto jaki samochód chce wypożyczyć. Gdy klient przychodził, dostawał papierowy formularz i wypełniał czek. I to on był poręczeniem – twierdzi.

Sprawa dwóch Francuzów rozpoczęła się we wrześniu 2016 r. Odbyło się już 15 rozpraw. Środowa miała być jedną z ostatnich, jednak sąd nie miał jak skonfrontować Romaina B. z Ty Song U., bo drugi z Francuzów na rozprawie się nie zjawił. Mężczyzna najprawdopodobniej przebywa we Francji, ale jego pełnomocnik nie ma z nim kontaktu. Francuz nie odpisuje na maile i nie oddzwania. Sąd postanowił więc, że da mu jeszcze jedną szansę na pojawienie się w sądzie. Jeśli Ty Song U. tego nie zrobi, sąd uchyli poręczenie majątkowe w wysokości 25 tys. zł, które wobec niego zastosował.

