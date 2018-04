Rafał Piotr Szymański na swoim profilu na Facebooku udostępnił post: "Dziecko poczęte na skutek gwałtu jest drugą ofiarą tego strasznego aktu. Dlaczego ma być zabijane".

Pod postem rozpoczęła się dyskusja o prawie do decydowania kobiet o własnym życiu i własnej macicy. Internauci pisali: "Łatwo jest wklejać "mądrości", trudniej je przeżyć na własnej skórze" i kłócili się, od kiedy można mówić o dziecku, a kiedy jest to jeszcze zygota czy płód.

Jedna z uczestniczących w rozmowie pań napisała: "Kobieta ma prawo zrobić co chce ze swoją macicą". To najwidoczniej oburzyło radnego PiS. Odpowiedział jej (złośliwie przekręcając przy tym nazwisko): "Macicę może Pani sobie wyciąć i wrzucić do kibla. W sumie to jakiś pomysł, bo chyba się Pani nie przyda".

Kontrowersyjnych wypowiedzi na profilu radnego jest zresztą więcej. O ateistach pisze: "Skoro ateiści są tacy racjonalni, to czemu wierzą w energię drzew i rozmawiają ze zmarłymi (Jan Peszek), uwielbiają demoniczne avatary i loginy typu Diablo, Belial czy Lilith?".

Radny Szymański z lubością porusza także kwestie związane z islamem. Pisze: "Niby Niemcy to już muzułmański kraj, a Angela bez hidżabu".

Sprawa sumienia. Czyżby? Przeanalizowaliśmy, jak politycy głosowali w sprawie aborcji w 2016 r., a jak teraz

Obrywa się zresztą wszystkim - papieżowi, który stwierdził, że piekło nie istnieje (ale Szymański wie lepiej i przywołuje na dowód wersety z Biblii) czy Kasi Tusk. Radny ironizuje: "Kasia Tusk mogłaby promować Polskę lecąc balonem dookoła świata i zrzucając wydruki ze swojego bloga".



Na dobre słowo radnego mogą liczyć tylko działacze PiS i wprowadzane przez nich zmiany.

---

