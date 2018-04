Ujazdowski to były minister kultury w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Do niedawna był również wiceprezesem PiS – z partią pożegnał się rok temu, w proteście przeciwko niszczeniu niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Jako kandydata na prezydenta Wrocławia zaprezentował go we wtorek przewodniczący... Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Jak mówił, do poparcia jego kandydatury namawiać chce lokalne struktury Nowoczesnej i środowisko obecnego prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza. Zarówno w .N, jak i w ratuszu kandydatura byłego pisowca nie spotyka się jednak ze zrozumieniem. Ujazdowskiego w fotelu prezydenta Wrocławia nie widzi również Władysław Frasyniuk, zaangażowany w sprawy miasta, legendarny przywódca pierwszej „Solidarności”, a ostatnio jeden ze zwolenników wystawienia w jesiennych wyborach samorządowych jednego wspólnego kandydata całej opozycji.