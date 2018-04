Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała remonty na A4. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w kwietniu i dopiero po wybraniu wykonawcy, prawdopodobnie w czerwcu, kierowcy dowiedzą się, jaki będzie harmonogram prac i jakie szykują się utrudnienia.

– Roboty realizowane będą etapami – zapewnia Magdalena Szumiata, rzecznik wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Kierowców to jednak nie uspokoi. Obecność drogowców na autostradzie zawsze oznacza spore zatory, a remont całego węzła na Bielanach Wrocławskich z wjazdem na al. Karkonoską zwiastuje paraliż komunikacyjny na południu miasta.

GDDKiA szykuje remont północnej jezdni autostrady na dwukilometrowym odcinku od punktu poboru opłat w Karwianach do węzła Bielany Wrocławskie razem z łącznikami i zjazdami w kierunku Katowic i Legnicy. Nowa nawierzchnia ma zostać położona też na drodze krajowej nr 5 od granicy Wrocławia do wiaduktu nad A4 i na odcinku drogi krajowej nr 35 od wiaduktu nad A4 do ul. Wrocławskiej w Bielanach Wrocławskich.