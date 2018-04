- Jestem przed siedemdziesiątką, od ponad 34 lat prowadzę ten bar. Ile mogę tyrać? - mówi Regina Mróz. - Dobrze, że chociaż w niedzielę odpoczywałam, bo dla mnie zawsze był to czas dla rodziny. Na razie nie żałuję, że zamykam lokal. Jestem już emerytką i postanowiliśmy z mężem, jak on też przejdzie na emeryturę, to odpoczniemy.

Na razie pani Regina nie ma jeszcze konkretnego kupca na lokal, ale sporo osób się nim interesuje. - Mamy masę telefonów, bo bar jest w centrum i ma dobrą opinię. Zaczął działać chyba w latach 60. Nazwę wziął od popularnej w tamtych czasach dobranocki dla dzieci o takim właśnie tytule - mówi właścicielka. - Nigdy nie narzekałam na brak klientów. Niektórzy przyjeżdżają na obiad z drugiego końca Wrocławia. U mnie zawsze gotowało się jak w domu. Nie używałam żadnych ulepszaczy. Dzięki temu nikt nie daje mi moich lat.