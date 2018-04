Do tej pory, żeby wznieść uchwałę pod obrady wrocławskiej rady miejskiej, trzeba było zebrać około 5 tys. podpisów. Takie rozwiązanie krytykowali m.in. aktywiści z Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego.

– Tak wysoka liczba podpisów do zdobycia jest mechanizmem, który trwale wykluczy wiele grup mieszkańców – podkreślał Tomasz Owczarek z WBO.

Działacze proponowali zmniejszenie do tysiąca wymaganej liczby podpisów i wskazywali, że w Toruniu inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 150 mieszkańcom, a w Szczecinie – 400 obywatelom.

Zmiany we wrocławskiej procedurze wymusiła uchwalona przez Sejm ustawa o wzmocnieniu udziału obywateli w samorządach. Oparty na niej projekt regulaminu inicjatywy uchwałodawczej przygotowała specjalna komisja rady miejskiej pod przewodnictwem Piotra Uhlego z Nowoczesnej.

Zgodnie z przegłosowanym przez komisję projektem propozycja uchwały będzie mogła być poparta przez 300 obywateli. Siedmioosobowy komitet najpierw będzie rejestrować projekt u przewodniczącego rady miejskiej. Ten przekaże go do urzędu, aby sprawdzić zgodność propozycji z prawem. Przedstawiciel komitetu będzie mógł prezentować projekt na posiedzeniu komisji i na sesji rady miejskiej. Radni nie będą mogli wnosić poprawek do pomysłu.