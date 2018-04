Przejazd kolejowy na Strzegomskiej przy rondzie Pileckiego miał być przebudowany na bezkolizyjną dwupoziomową krzyżówkę już w 2007 r. Zobowiązała się do tego gmina Wrocław, ale wiadukt w tym miejscu nie powstał, choć warunki techniczne wskazywały, że Strzegomska przecina torowisko pod złym kątem. Ministerstwo Transportu i Gospodarki przesunęło termin na inwestycję do końca grudnia 2011 r, ale i on nie został dotrzymany.

Teraz miasto wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe ma podjąć kolejną próbę likwidacji przejazdu przy rondzie Pileckiego.