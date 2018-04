Nowatorski na skalę europejską zabieg przeprowadzono 22 marca w wałbrzyskim Szpitalu Specjalistycznym im. Alfreda Sokołowskiego. Paweł Pyka, ordynator oddziału chirurgii onkologicznej, dokonał rekonstrukcji piersi po mastektomii metodą prepectoralną. W miejsce usuniętej piersi włożył implant, który przykrył nowym rodzajem syntetycznej siatki.

Siatka zastosowana podczas operacji pochodzi od niemieckiego producenta.

– Tę siatkę używaliśmy już wcześniej, ale do klasycznych rekonstrukcji. W trakcie operacji okazało się, że możemy ją wykorzystać przy tym specjalnym rodzaju rekonstrukcji piersi – opowiada lekarz i dodaje: – Metod rekonstrukcji piersi jest bardzo dużo. Niestety, to dowód, że żadna nie jest doskonała. Podczas wyboru zawsze konsultujemy to z pacjentką, jednak wiele zależy od jej stanu zdrowia czy od zaawansowania choroby. Często, jak w tym przypadku, decyzja zapada podczas operacji – podkreśla Pyka.

W szpitalu w Wałbrzychu rekonstrukcję piersi przeprowadza się na kilka sposobów: mięśniami przeniesionymi z pleców, własnym tłuszczem dzięki liposukcji oraz poprzez wszczepienie implantu. Jak podkreśla wałbrzyski lekarz, z implantem jest jednak problem – nie można go wszczepiać pod skórę, gdyż powoduje powikłania.

Pyka: – Dlatego w zabiegach odtworzenia piersi przecinamy mięśnie leżące pod piersią, aby włożyć pod nie silikonową protezę. Niestety, zabieg jest często niekomfortowy. Później przy podnoszeniu rąk pierś może się deformować, a pacjentki czasem odczuwają bóle, mają też ograniczoną siłę w rękach.

Aby zachować mięśnie, wymyślono więc tzw. macierze bezkomórkowe, czyli materiały pochodzenia zwierzęcego na przykład ze skóry czy jelit zwierzęcych. Są one pozbawione komórek i materiału genetycznego. Podczas zabiegu wkładane są pomiędzy skórę pacjentki a implant. Jednak metoda jest bardzo droga. Dlatego powstają i ciągle są udoskonalane syntetyczne zamienniki. Właśnie taki wykorzystał Pyka.

Metoda ma kilka zalet: nie występują po niej komplikacje spotykane przy materiałach biologicznych, jest czterokrotnie tańsza, a po 6 miesiącach siatka samoczynnie rozpuszcza się i nie pozostaje po niej ślad.

Paweł Pyka zaznacza, że rozwój onkoplastyki jest niezwykle istotny. W większości przypadków nie wypisuje się już ze szpitala kobiet po mastektomii bez rekonstrukcji piersi, ale lekarze szukają bliższych naturze metod ich odtwarzania. Zwłaszcza że choruje coraz więcej młodych kobiet. Nawet kilkunastolatki. – Niestety, to już choroba cywilizacyjna i prawdziwa epidemia – podkreśla.

W Wałbrzychu rocznie przeprowadza się około 200 operacji usuwania raka piersi. Około 20 procent z nich to także rekonstrukcje. Lekarz tłumaczy, iż nie wszystkie kobiety chcą rekonstrukcji. Wiele się boi. Są przekonane, że nowotwór powróci.

Pyka: – Dziś amputacja piersi to ostateczność. Przy początkowych stadiach choroby ograniczamy się jedynie do wycięcia niewielkiego guza. Dlatego ciągle najważniejsza jest profilaktyka. Wykryty w porę guz daje największe szanse na wyleczenie i uniknięcie mastektomii.

Na nowotwór piersi chorują także mężczyźni i nie powinni oni bagatelizować pojawiających się guzków.