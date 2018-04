Skalne Miasto, czyli Adršpašskoteplické Skály, to masyw górski w czeskiej części Sudetów Środkowych, fragment Gór Stołowych. Leży w pobliżu miasteczka Teplice nad Metuji oraz wsi Adršpach, w granicach rezerwatu przyrody. To znana atrakcja turystyczna i raj dla wspinaczy: przez masyw prowadzi kilka szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności, w większości bardzo łatwych, z których część wyprowadza wędrowców na szczyty najbardziej charakterystycznych iglic, do ruin trzech zamków (Adršpach, Strmen i Skály), punktów widokowych oraz mniejszych labiryntów skalnych i wąwozów. Niektóre z nich są nieco trudniejsze i nadają się dla bardziej wprawnych turystów. Przy jednym ze szlaków stoi drewniana kapliczka symbolicznie poświęcona czeskim wspinaczom, którzy zginęli nie tylko tutaj, ale także w innych górach.