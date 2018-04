Radna i członkini zarządu powiatu oleśnickiego Halina Dzięgło z Prawa i Sprawiedliwości zaapelowała na swoim profilu facebookowym, by nie wspierać Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas styczniowego finału. Udostępniła post, którego autor atakował Jerzego Owsiaka nazywając go komuchem i złodziejem, a skrót WOŚP rozwinął jako "Wielkie Oszustwo Świadomych Przekrętów". "Kiedyś wspierałam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Teraz przestałam ze względu przez właśnie takie informacje. Część sprawdziłam i część jest prawdą. Nie wiem, czy wszystkie, bo wszystkiego nie jestem w stanie sprawdzić. Bo jeżeli jest trochę prawdy, to trzeba uważać - ostrzegała Dzięgło na Facebooku. Potem usunęła wpis. Ktoś jednak i tak zawiadomił prokuraturę o naruszeniu dóbr osobistych Orkiestry i jej szefa. Dlatego śledczy zwrócili się do Owsiaka z pytaniem, czy zamierza skierować sprawę na drogę sądową. Jako pierwszy napisał o tym portal MojaOlesnica. pl.