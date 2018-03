Spektakl wystawiony ma być tylko trzy razy, dwa razy zaprezentowano go w piątek, w sobotę o godz. 19 ostatnia szansa na zobaczenie „Via Crucis”.

Jest to oratorium współczesnego kompozytora Pawła Łukaszewskiego. – Dzieło odznacza się niezwykłym charakterem kontemplacyjnym, który poprzez bogatą fakturę muzyczną oddziałuje na emocje odbiorcy, skłaniając go do refleksji nad męką Chrystusa. Układ poszczególnych scen muzycznych ściśle koresponduje z kolejnymi stacjami drogi krzyżowej – mówi Olaf Gibowski, kierownik literacki opery.

Oratorium zostało napisane na trzy głosy męskie (kontratenor, tenor i baryton) oraz chór i orkiestrę.