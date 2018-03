Z inicjatywą rozpoczęcia dyskusji nazwania skweru przy ul. Słowackiego imieniem Lecha Kaczyńskiego lub ofiar katastrofy smoleńskiej, prezydent Wałbrzycha wyszedł w czwartek na sesji. Poinformował radnych, że ostateczna decyzja zapadłaby przed kolejną, 9 rocznicą katastrofy prezydenckiego samolotu. Mieszkańcy mieliby czas na zgłaszanie uwag i wskazywanie, którą z tych nazw wybrać. Natomiast miasto na poprawienie estetyki tego miejsca, bo dzisiaj jest dość zaniedbane.

– Nie ma u nas takiego miejsca, które przypominałoby o tym tragicznym wydarzeniu – tłumaczy Roman Szełemej, który Wałbrzychem rządzi od siedmiu lat. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a w ostatnich wyborach samorządowych jako kandydat na prezydenta miasta otrzymał 82 proc. głosów. Pod jego rządami Wałbrzych zaczął się podnosić po zapaści związanej z likwidacją kopalń w połowie lat 90. Tylko w ostatnich latach w Wałbrzychu wyremontowany został Rynek, ukończono rewitalizację centrum kulturalnego Stara Kopalnia, powstał aquapark, ruszyła budowa obwodnicy, a miasto odzyskało wreszcie prawa grodzkie, których pozbawiono go w czasie rządów SLD.

Szełemej jeszcze nie ogłosił, czy będzie ubiegał się o reelekcję w tegorocznych wyborach. Decyzję ma podjąć na przełomie maja i czerwca, bo teraz zajmuje się pracą na rzecz miasta. O potrzebie upamiętniania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy z 2010 r. usłyszał na jednym ze spotkań z wałbrzyszanami ze Śródmieścia i zdecydował się, by ją ogłosić.

Lokalny PiS jest zachwycony.

– Jeżeli to by było szczere, to bardzo by mnie cieszyło. Natomiast obawiam się, że to będzie podobna procedura jak w przypadku ronda Unii Europejskiej. Pan prezydent rok temu zapowiedział i do momentu złożenia przez PiS projektu uchwały nikt się tym nie zajmował. Jeżeli tym razem będzie inaczej, to tylko przyklasnąć – komentował na portalu wałbrzych24 radny Jerzy Langer, sekretarz komitetu terenowego PiS w Wałbrzychu.

Na rondo UE w dzielnicy Szczawienko, na wjeździe do Wałbrzycha od strony Wrocławia, PiS nie chciał się zgodzić. Proponował, by nazwać je „Rondem 100-lecia Niepodległości Polski” uzasadniając to zdaniem „najpierw Polska, potem Unia Europejska”. W radzie, gdzie większość ma PO, pomysł PiS przepadł.

Jak będzie z Lechem Kaczyńskim i ofiarami katastrofy smoleńskiej? Najpierw głos zabiorą wałbrzyszanie. Kiedy propozycja Romana Szełemeja została opublikowana na urzędowym Facebooku, opinii na „nie” była większość.

Włodzimierz Kostrzewa: – Czy my musimy jak wszystkie głąby za Kaczyńskim czy Smoleńskiem? Po to aby zmieniać, wyrzucać, opluwać jak już będzie można? Czy naprawdę nie mamy innych lepszych propozycji, za głupi jesteśmy aby coś mądrego wymyślić?

Jacek Pietraszko: – U nas rządzi kaczorek z ekipa czy jak?

– Czy nasi radni naprawdę nie mają nic do roboty? – pyta Leszek Janusz i proponuje: – Wystarczy na Facebooku ogłosić konkurs na nawy wolnych rond skwerów i wałbrzyszanie sami wybiorą jakie nazwy im pasują i zwykłą większością wygra najtrafniejsza nazwa.