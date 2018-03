Laboratorium na chipie to miniaturowe urządzenie o rozmiarze od kilku milimetrów do kilku centymetrów kwadratowych, które łączy w sobie kilka funkcji laboratoryjnych. Można go używać m.in. do analiz materiału genetycznego czy krwi, a także do hodowli komórek.

Agnieszka Podwin zbudowała swoje laboratorium ze szkła, które świetnie nadaje się do prowadzenia hodowli komórkowych (nie wpływa bowiem w żaden sposób na procesy zachodzące w komórkach). Atutem jest także doskonała przejrzystość.

Badania doktorantki pozwoliły ułatwić produkcję podobnych laboratoriów. Agnieszka Podwin obniżyła temperaturę wygrzania szklanego podłoża w piecu, co znacznie obniża koszty całej produkcji przy jednoczesnym zachowaniu szczelności chipów.

Zaprojektowała także własną wersję dozowników, które dostarczają komórkom różnego rodzaju składników odżywczych i gazów. Modele, które do tej pory na rynku, były bowiem dość drogie. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii druku 3D, bardzo łatwo dostosować każdy element do własnych potrzeb.