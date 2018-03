Przed świętami uczelnie często zmieniają plan zajęć tak, aby ułatwić studentom wyjazd do domu. Tak miało być i tym razem: przerwa świąteczna na Uniwersytecie Wrocławskim trwa do 3 kwietnia, a dodatkowo na najbliższą środę, 4 kwietnia, zaplanowano zajęcia czwartkowe. Na wielu kierunkach czwartek jest dniem wolnym, oznaczało to więc dla studentów jeszcze dłuższy „urlop”.

Uniwersytet Wrocławski poinformował jednak o zmianach w kalendarzu akademickim. Zajęcia czwartkowe, które miały odbyć się w środę 4 kwietnia, przeniesiono na środę 16 maja. Studenci muszą więc wrócić na uczelnię już w środę po świętach.

– Bardzo przepraszamy za tak późną decyzję o zmianie planów. Zmianę wprowadzono na wniosek wydziałów, które nie chciały mieć w jednym tygodniu dwóch czwartków z rzędu – tłumaczy dr Ryszard Balicki, rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studenci komentują

Zmiana w kalendarzu podzieliła studentów, którzy komentują sprawę na Facebooku.

Daniel, student geologii: „Czy osoby odpowiedzialne za takie decyzje nie są świadome, że część studentów ma do przejechania parę setek kilometrów do domu i bywa w nim nieco rzadziej niż inni? Dla mnie takie przekładanie oznacza pięć dni mniej w rodzinnym domu, w którym bywam raz na półtora miesiąca”.

JAKUB OCIEPA

Ada, studentka prawa: „Osobiście uważam, że sytuacja jest co najmniej niepoważna. Abstrahując od studentów, którzy wyjechali na święta i są w tym momencie zobligowani do wcześniejszego powrotu (a co się z tym wiąże – w dużej mierze do przebukowania biletów, które akurat na ten okres kupowane są z dużym wyprzedzeniem), chciałabym zwrócić uwagę na dużą grupę studentów pracujących, którzy chcą być traktowani poważnie, nie tylko przez uczelnię, ale także przez pracodawcę. Jest to dla mnie absurdalne i niedorzeczne, tym bardziej że zdaję sobie sprawę, że nieobecność w środę może wiązać się z negatywnymi dla nas konsekwencjami, za które nie chcę brać odpowiedzialności.

Akurat moja praca związana jest z wyjazdami za granicę i przez cały rok robię wszystko, żeby pogodzić to z zajęciami na uczelni. Miesiąc temu podjęłam pracę w nadchodzącym tygodniu tylko i wyłącznie z tego względu, że miałam mieć wolne. Jutrzejszego wyjazdu w tym momencie nie jestem już w stanie anulować, dlatego też czuję się wyjątkowo pokrzywdzona i postawiona w bardzo niekomfortowej sytuacji”.

Jan, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego: „Tak czytam te komentarze studentów i czytam i dochodzę do wniosku, że większość bardzo roszczeniowo podchodzi do tematu (co swoją drogą jest typową cechą milenialsów). Nie dość że studiują za darmo, to jeszcze mają pretensje, że muszą przyjść po feriach na uczelnię, choć wszędzie jest wyraźnie napisane, że przerwa świąteczna trwa do 3 kwietnia!”.

Dziekan na ratunek

Prof. Przemysław Wiszewski, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ogłosił w dniu 4 kwietnia godziny dziekańskie - od godz. 9 do 18.

Nie wiadomo jednak, czy pozostali opiekunowie wydziałów również podejmą podobne decyzje.

Juwenalia PWr 2016 KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

A co z juwenaliami?

To nie jedyna zmiana w kalendarzu akademickim. Dzień rektorski wyznaczony na czwartek 10 maja przeniesiono na 17 maja (także czwartek).

„Oznacza to, że na ten moment studenci nie mają wolnego dnia podczas pochodu w Juwenalia Wrocławskie” – alarmują studenci z Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

W tym roku juwenalia we Wrocławiu trwają tydzień i są wspólne dla wszystkich uczelni; za organizację pochodu odpowiada Politechnika Wrocławska.

– Mimo szczerych chęci nie możemy pozwolić sobie na tydzień wolnego. Dzień rektorski został więc wyznaczony na czas głównych uroczystości organizowanych na uniwersytecie. Wiemy oczywiście, że pochód jest dla wielu najważniejszą częścią tego święta, w tym dniu studenci mogą więc spodziewać się godzin dziekańskich – uspokaja dr Balicki.