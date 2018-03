– Reforma ma sens i aprobatę środowiska akademickiego, ale bez wsparcia finansowego nie będziemy w stanie wprowadzić jej w życie – mówi rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek. Według Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na wprowadzenie reformy, czyli tzw. Ustawy 2.0, potrzeba minimum 1,5 mld zł. – Najpierw obiecywali nam 1 mld zł, a teraz mówi się o 700 mln zł. To za mało – mówi prof. Ziętek. – Uniwersytet Medyczny musiałby przeznaczyć od 5 do 10 mln zł ze swoich środków na realizację ustawy, a więc m.in. na podniesienie uposażeń pracowników. Brak rekompensat będzie wodą na młyn dla przeciwników ustawy i grozi jej odrzuceniem.

Władze uczelni popierają starania wicepremiera Jarosława Gowina, by zwiększyć nakłady na naukę. Obecnie to 0,5 proc. PKB, a powinno być 1,8 proc. – Chcemy się rozwijać, a nie co roku zastanawiać się, skąd weźmiemy pieniądze – zaznacza prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.