Kaczorów to nieduża wieś położona w powiecie jaworskim, w gminie Bolków. Działa tam parafia św. Mikołaja Biskupa, która opiekuje się kościołem z XIV wieku.

Co roku, podczas Świąt Wielkanocnych, przy Grobie Bożym strażacy z miejscowej OSP wystawiali wartę. Tym razem poinformowali jednak fanów na Facebooku, że ksiądz im tego zabronił.

"(...) ze względu na zakaz wchodzenia do miejscowego kościoła w mundurach strażackich, który został nam ustnie przekazany przez księdza, do odwołania zaprzestajemy udziału we wszelkich uroczystościach kościelnych. Jest nam tym bardziej przykro bo od momentu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie jest to pierwszy rok, w którym nie będzie nam dane pełnić warty przy Bożym Grobie w trakcie Świąt Wielkanocnych oraz procesjach Bożego Ciała" - napisali strażacy.