Esa-Pekka Salonen jest Finem rodem z Helsinek, w Akademii Sibeliusa studiował grę na waltorni i kompozycję, zadebiutował z Orkiestrą Symfoniczną Radia Fińskiego, ale po ponad 10 latach bycia głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym Philharmonia Orchestra Brytyjczycy uznali go za dobro narodowe. „Należy do największych muzycznych skarbów Królestwa” – stwierdził „The Observer”. I nie ma w tym emocjonalnej przesady, tylko chłodna kalkulacja, bo każdy chciałby mieć takie dobro. Jest żonaty z brytyjską skrzypaczką Jane Price, w 2012 r. wziął udział w sztafecie niosącej ogień olimpijski do Londynu, a przede wszystkim z londyńskimi filharmonikami podbija Europę i resztę świata.

Z Polską też sporo go łączy, i to już od studenckich czasów. „To był jedyny kraj w bloku sowieckim, któremu udało się zachować wolność myśli, przynajmniej tak uważaliśmy. Weźmy Warszawską Jesień, festiwal muzyki współczesnej tak różny od wszystkich innych w regionie – przez swoją otwartość na świat. Było w Polsce coś niezależnego, w kinie, teatrze. Interesowałem się polską muzyką, Kazimierzem Serockim, Tadeuszem Bairdem, Bogusławem Schaefferem. Byłem na bieżąco – jeden z przyjaciół podjął studia w Polsce. My, Finowie, mieliśmy świadomość, że niewiele brakowało, a podzielilibyśmy los Europy Wschodniej. Obecność zaborczego sąsiada była odczuwalna w naszej codzienności. I to być może uwrażliwiało nas na to, co działo się u was” – opowiadał kilka lat temu „Gazecie Wyborczej”.