Rozmowa z Piotrem Snopczyńskim, himalaistą.

Magdalena Kozioł: Nie udało się jednak zdobyć zimą K2. Żałuje pan tego wyjazdu?

Piotr Snopczyński*: To była moja czwarta zimowa wyprawa narodowa i po powrocie z niej czuję niedosyt. Mieliśmy bardzo mocny skład i bardzo dużo sobie obiecywaliśmy. Nie mieliśmy jednak wpływu na wszystko, co się stało, i będziemy próbować po raz kolejny.

Kiedy? Jest już decyzja?

– Chcemy spróbować jeszcze w tym roku.

I w tym samym składzie?

– Skład nie będzie taki sam. Sądzę, że ekipa powinna być znacznie mniejsza, taka jak np. na zdobywanie zimą Broad Peaku czy Gaszerbrum I.

Powinna się też zmienić taktyka. W 2014 r. Czech Radosław Jarosz kompletował Koronę Himalajów i zanim zdobył K2, pojechał aklimatyzować się do Ameryki Południowej, gdzie wszedł na Aconcaguę, a potem przyleciał śmigłowcem do bazy. Wystarczyły mu wtedy dwa wyjścia, by zdobyć szczyt. Udało mu się na szybko oszukać pogodę i wysokość. Tego typu działanie daje szansę powodzenia.