Z ustaleń prowadzącej sprawę jeleniogórskiej prokuratury wynika, że członkowie grupy przestępczej w 2016 i na początku 2017 roku zamieszczali w popularnych polskich i zagranicznych serwisach internetowych ogłoszenia sprzedaży pojazdów, w tym samochodów osobowych, autokarów, maszyn budowlanych, rolniczych i innych. – Po zgłoszeniu się osób zainteresowanych zakupem samochodu pobierali od nich zaliczki w kwotach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W rzeczywistości przestępcy nie dysponowali pojazdami, których ogłoszenia wystawiali na portalach w Internecie – informuje w komunikacie prasowym rzecznik jeleniogórskiej prokuratury Tomasz Czułowski.

Członkowie grupy, którą kierował Bartosz C., podszywali się pod pośredników. Wyszukiwali oferty sprzedaży różnych pojazdów. Następnie proponowali ich właścicielom pośrednictwo w sprzedaży. Dzięki temu mogli zaprowadzić do nich zainteresowanych klientów, by ci zobaczyli pojazdy, którymi są zainteresowani.

W ten sposób uwiarygodniali się. Gdy klienci decydowali się na zakup, wpłacali zaliczkę na rachunek oszustów. Tak zrobili pewien Niemiec i Holender oraz dwie firmy z Polski i Rumunii. Pojazdy jednak nigdy do nich nie trafiły. W ten sposób grupa oszukała 21 osób i uzyskała od pokrzywdzonych kwotę ponad 1,4 mln złotych.

W śledztwie zatrzymano 13 osób i przedstawiono im zarzuty. Szef grupy Bartosz C. usłyszał zarzuty popełnienia łącznie 21 czynów, w tym zarzut oszustwa i kierowania grupą przestępczą.

– Wobec dwóch podejrzanych, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, zastosowano areszt tymczasowy, zamieniony jednak następnie przez sąd na poręczenie majątkowe w wysokości odpowiednio po 100 tys. i 150 tys. zł. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował inne środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju – dodaje prokurator Czułowski.

W związku z prowadzonym postępowaniem Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze dokonała zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w kwocie ponad 660 tys. zł.

W sprawie zabezpieczono także kryptowalutę w postaci 8 bitcoinów, która została nabyta za środki uzyskane z popełnionych oszustw. Prokurator zarządził, że bitcoiny należy sprzedać. W ten sposób prokuratura odzyskała ponad 237 tys. zł.

Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.