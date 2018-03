Obraz przedstawia scenę z Nowego Testamentu. Na krzyżu widać konającego Jezusa, a nad jego rękami unoszą się dwa anioły zbierające do kielichów krew z jego ran. Pod krzyżem stoi osiem osób, w tym pięć kobiet. – Trudno ocenić wartość artystyczną obrazu. To dość typowa śląska maniera przedstawienia tej sceny – mówi Ryszard Wójtowicz, który zajmował się konserwacją dzieła. – Jednak pod względem historycznym i emocjonalnym jest bezcenny.

Obraz pochodzi najprawdopodobniej z głównego ołtarza, który stał w tzw. Bożej Chatce (Gotteshüttlein). Pełniła ona rolę świątyni, zanim w tym miejscu powstał Kościół Pokoju. Obraz kupiono od wójta krajowego (Landvogt) Bode za łączną kwotę 48 grzywien.

– Wiemy, że obraz powstał w 1642 roku, ale przez parafię został zakupiony dopiero 10 lat później – mówi Ryszard Wójtowicz. – Obecnie jest przymocowany do deski, ale wcześniej naciągnięty był na krosno. Ślady tego krosna zostały na płótnie do dzisiaj w postaci ciemniejszych pręg. Gdy miejski mistrz stolarski Jakub Preuß oprawiał go w ramę, zostawił inskrypcję na odwrocie, która brzmiała: 10 grudnia roku 1652 / majster Jacob Preuß tutejszy miejski stolarz / tę ramę podarował dla kościoła.