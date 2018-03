W środę w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość powołania mł. insp. Macieja Januszkiewicza na stanowisko komendanta miejskiego policji we Wrocławiu. Rozkaz o powołaniu wręczył komendant wojewódzki policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński.

Mł. insp. Maciej Januszkiewicz służbę w policji rozpoczął w 1991 roku. Przez kolejne lata zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w pionie kryminalnym, prewencji oraz dochodzeniowo-śledczym, działając w strukturach Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W roku 2004 objął stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu I Policji w Legnicy, a od 2008 roku pełnił obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie. Natomiast w roku 2011 został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta miejskiego policji w Legnicy. Komendantem miejskim policji w Wałbrzychu został w roku 2017. Komendant Januszkiewicz jest absolwentem politologii Uniwersytetu w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.