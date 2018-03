Celebryci, dziennikarze i zwykli ludzie, których poruszył los 2,5-letniego Antosia, wpłacali pieniądze na dwie zbiórki. Wpłacali ile mogli: jedni po 100 tys. zł (tak jak Robert i Anna Lewandowscy), inni po złotówce. Dzielili się tym, co mają, bo poruszyła ich historia chłopca, który walczył groźnym nowotworem – siatkówczakiem. Okazało się jednak, że chłopiec nie istnieje. Wymyślił go Michał S.

24-latek uznał, że to dobry sposób na życie. Najpierw w internecie poczytał o tym, na co przez takie akcje crowfundingowe zbierają ludzie. Nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego wybrał chore dziecko. Zdjęcie Antosia wziął przypadkowe z serwisu społecznościowego. Nazwisko chorego chłopca wymyślił. Mimo że dziecko o tym nazwisku istnieje, jednak nie jest chore, a jego rodzice o tym, że ktoś posłużył się danymi ich syna, dowiedzieli się, gdy zadzwonił do nich prokurator.