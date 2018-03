Premier Mateusz Morawiecki pojawił się na Politechnice Wrocławskiej jako gość honorowy uroczystości rocznicowych sprzed pół wieku. 14 marca 1968 r. studenci Politechniki Wrocławskiej zbuntowali się, solidaryzując się z zatrzymanymi w Warszawie Adamem Michnikiem i Henrykiem Szlajferem. 93-letni prof. Ryszard Krasnodębski, uczestnik tamtych wydarzeń, były żołnierz AK, miał na tym spotkaniu zostać uhonorowany złotym medalem „Wrocław z Wdzięcznością” przyznawanym za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju miasta. Miał go wówczas wręczyć prezydent Rafał Dutkiewicz.

Nie zrobił tego. Prof. Krasnodębski, nie czekając na odznaczenie, wyszedł ze spotkania z Morawieckim.

– Nie mogłem wytrzymać – przyznaje. – Premier musi mieć świadomość tego, gdzie jest i co mówi. A mówił nie tylko nie na temat, ale też rzeczy, na które wtedy nie było miejsca – wyjaśnia profesor.

Prof. Krasnodębski argumentuje opuszczenie spotkania z premierem Morawieckim

Premier we Wrocławiu mówił nie tylko o tym, że bohaterowie Marca ’68 „nie mogą się tłumaczyć z nie swoich grzechów, bo za wypędzenia naszych żydowskich współobywateli odpowiada nie władza polska, a władza nam narzucona, przyniesiona na sowieckich bagnetach”, ale też o historii Izraela, Jagiellonach i antypolonizmie, z którym „tak bardzo musimy się dziś zmagać”.

– Jak niby przez lata mogliby w Polsce żyć nasi żydowscy współbracia, gdyby było im tu gorzej niż gdziekolwiek na świecie? Tu im było najlepiej! Batory pozwolił im handlować w święta chrześcijańskie, czego nie pozwala nawet obecna władza – perorował szef rządu. I dalej: – Wspominamy ostatnio Żydów wypędzonych z Polski w 1968 r. Ale nie zapominajmy o tych Polakach, którzy zostali wypędzeni przez Stalina po II wojnie światowej. Ich były setki tysięcy!

Od historii Morawiecki gładko przeszedł do propagandy. Rocznicę Marca postanowił wykorzystać do... pochwalenia się m.in. większymi wpływami z podatku VAT.

Prof. Krasnodębskiego wyprowadziło to z równowagi.

– On nie wie, co mówi! Nie będzie mnie uczył historii po nowemu! To skandal! – mówił „Wyborczej” po wyjściu z sali.

CZYTAJ TEŻ: Prof. Ryszard Krasnodębski – 93-letni bohater opuścił uroczystość z udziałem Morawieckiego. "Nie będzie mnie uczył historii po nowemu" [WIDEO]

Rozdał jeszcze kilka egzemplarzy przygotowanego z tej okazji przemówienia, w którym zwraca się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. „Przemówienie to uznaję też za list. Wzywam w nim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia inicjatywy odwołania ustaw zaprzeczających cywilizowanym zasadom demokratycznego państwa, spełnienia deklaracji w wyznawaniu wartości chrześcijańskich i do stosowania języka nieuwłaczającego godności żadnego obywatela. W przeciwnym razie historia oceni Pana działalność tak, jak na to zasługuje” – napisał prof. Krasnodębski.

Rafał Dutkiewicz, który wręczał w środę odznaczenie prof. Ryszardowi Krasnodębskiemu, w obecności przewodniczącego rady miejskiej Ryszarda Ossowskiego i mediów wygłosił w laudacji, że w biografii profesora nie ma jednego momentu, którego musiałby się on wstydzić. „Okres wojny to bezwarunkowa postawa patrioty, członka AK, młodego, kilkunastoletniego człowieka, dla którego wybór był prosty – walka w imię wolnej Polski. Również po wojnie życie stawiało przed Ryszardem Krasnodębskim wyzwania zmuszające do dokonywania dramatycznych wyborów. Takim czasem był Marzec 1968. Dla uczciwego człowieka czas okropny. Profesor również wtedy zdał egzamin z przyzwoitości. Jako nauczyciel i wychowawca studentów przyłączył się do ich protestu, podjął głodówkę, za co został wydalony z politechniki”.

Prof. Krasnodębski: – Nie oczekiwałem takiego honoru i wierzyć mi się nie chce, że zostałem zaproszony na taką uroczystość.