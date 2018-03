W ubiegły piątek do Sądu Najwyższego trafił wniosek Prokuratury Krajowej o wznowienie postępowania w sprawie Tomasza Komendy, który został na 25 lat skazany za brutalny gwałt i morderstwo 15-letniej Małgosi w Miłoszycach. Mężczyzna 18 lat spędził w więzieniu, a na wolność wyszedł 15 marca, gdy Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu go z więzienia.

Prokuratura uważa jednak, że Tomasz Komenda jest niewinny i że są tego pewni w "100 proc.". By mężczyzna mógł jednak zostać uniewinniony, Sąd Najwyższy musi wznowić postępowanie w tej sprawie. Posiedzenie, na którym podejmie taką decyzję, zaplanowano na 16 maja.