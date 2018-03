1 ZDJĘCIE Michał Leman, Dyrektor Zarządzający FlixBus Polska; Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław oraz Krzysztof Balawejder, Prezes POLBUS-PKS (Fot. materiały Port Lotniczy Wrocław)

FlixBus, Polbus-PKS i Port Lotniczy Wrocław otwierają nowoczesne centrum przesiadkowe. Umożliwi to pasażerom lądującym we Wrocławiu dostęp do pełnej siatki połączeń FlixBusa już na lotnisku.