Karolina Kijek: Co kilka tygodni jeździ pan na romskie koczowisko przy ul. Kamieńskiego, jak teraz wygląda sytuacja jego mieszkańców?

Jacek Sutryk: Jest ich coraz mniej, w ciągu dwóch lat z koczowiska wyprowadziło się 90 osób, pozostało około 40. To gigantyczny sukces „Pilotażowego programu na rzecz Romów rumuńskich – mieszkańców Wrocławia”, który od dwóch prowadzimy wraz z fundacją Dom Pokoju.

MIECZYSŁAW MICHALAK

Na czym on polega?

To program wielopiętrowy. Najpierw musieliśmy zbudować zaufanie wśród Romów, co wcale nie było łatwe. Przez kilka kolejnych miesięcy prowadziliśmy szeroko zakrojone działania społeczne, które miały przede wszystkim uregulować ich status, bo sporo z nich nie miało dokumentów, część dzieci nie chodziła do szkół. Budowa tego pierwszego piętra zajęła nam sporo czasu. Drugim było przeprowadzanie Romów do mieszkań w różnych częściach Wrocławia. Ten etap trwa.

Jak na nowych sąsiadów reagują inni wrocławianie?

Przyjmowali i przyjmują ich dobrze: pomagają i współpracują. To potwierdzenie tego, że otwarty i wielokulturowy Wrocław to nie mit. Tak faktycznie jest.

A jak w tych tzw. normalnych mieszkaniach czują się Romowie?

Rodziny, które się przeprowadziły, nawet nie myślą o powrocie na koczowisko. Choć wcześniej docierały do nas głosy, że Romowie nie wyobrażają sobie życia poza koczowiskiem, że wielodzietne rodziny muszą mieszkać razem. Podczas realizacji programu uderzyło mnie, że te argumenty okazały się kompletnie bezzasadne.

A dlaczego w ogóle miasto rozpoczęło ten program?

Dlatego, że struktury państwa skapitulowały i pozostawiły nas samych sobie. Skoro państwo nie czuło się odpowiedzialne za rozwiązanie problemu cudzoziemców przebywających na nielegalnym koczowisku, to wraz z partnerami zaczęliśmy się zastanawiać, jak rozwiązać tę sytuację. Rozumieliśmy też sytuację tych mieszkańców Wrocławia, w których sąsiedztwie nielegalne koczowisko powstało.

Dlatego w 2015 roku miasto postanowiło zburzyć inne koczowisko, przy ul. Paprotnej?

Zareagowaliśmy tak, jak każdy samorząd zareagować powinien. Przepisy wymuszają na nas troskę o mienie wspólnoty samorządowej, a prezydent miasta musiał zachować się zgodnie z prawem. Nie mieliśmy wyjścia, do zlikwidowania koczowiska przy ul. Paprotnej zostaliśmy zobowiązani prawomocnymi decyzjami Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Łatwo jest tym, którzy w sensie formalnym czy politycznym nie są odpowiedzialni, oceniać nasze postępowanie. Ale gdybyśmy mieli zdecydować jeszcze raz, to zachowalibyśmy się dokładnie tak samo.

To znaczy?

Musieliśmy zburzyć koczowisko i wstąpić na drogę postępowania sądowego, upominając się o nasze wspólne mienie, które zostało bezprawnie zajęte. Nie jest tak, że dla tej czy innej grupy nie ma we Wrocławiu miejsca. Jest miejsce dla każdego, pod warunkiem że respektuje on reguły życia wspólnotowego. Jeśli tak, może z nami budować Wrocław.

To co więc takiego się stało, że miasto zawiesiło postępowanie sądowe przeciwko Romom?

Nie jest tak, że pomoc dla Romów zaczęła się dwa lata temu, wraz z rozpoczęciem pilotażowego programu.

Gdy tylko koczowisko zaczęło przybierać większe rozmiary, weszliśmy tam z pomocą: MOPS dostarczał wodę, dowoziliśmy posiłki, przynieśliśmy kontenery na śmieci, szczepiliśmy dzieci, staraliśmy się asystować. Nikt nie był tam pozostawiony sam sobie. Bo w XXI wieku, w takim mieście jak Wrocław, takich obrazków, jak te na koczowisku, po prostu nie powinno być. Jako samorząd chcemy tego i walczymy o to, żeby ludzie żyli w innych warunkach. Wszyscy.