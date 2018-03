- Wrocław to jedno z najprężniej rozwijających się miast w Europie środkowo-wschodniej, jednak przy rozwoju nie możemy zapomnieć o podstawowych elementach potrzebnych mieszkańcom. Uważamy, że do tego zalicza się dostęp całodobowy do gabinetu ginekologicznego - mówi Mateusz Żak,?przewodniczący stowarzyszenia Nowy Wrocław.

Wnioskodawcy przekonują, że taki ogólnodostępny gabinet ginekologiczny ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala ograniczyć niepokój kobiet w ciąży na przykład w nocy?i?buduje ich poczucie bezpieczeństwa dzięki świadomości, że w każdej chwili można?pójść do ginekologa.

Ale wnioskodawcy chcą, by taki gabinet służył kobietom nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale też, by stał się miejscem, gdzie przeprowadzane są badania profilaktyczne oraz doradztwo dla kobiet...