Jak informuje Wirtualna Polska, jeden z policjantów, który użył siły wobec Władysława Frasyniuka i go legitymował, został dowódcą drużyny, awansując z drugiej do czwartej grupy określającej wysokość pensji. To oznacza, że jego pensja wzrosła z ok. 2,5 tys. zł do 3,1 tys. zł.?

Informator WP podkreśla, że to była nagroda za interwencję wobec Frasyniuka. Funkcjonariusz mógł sobie wybrać jednostkę, w której chce służyć i awansował na stanowisko dowódcy drużyny.

Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego,?przyznał w rozmowie z WP, że funkcjonariusz awansował?na stanowisko dowódcy drużyny w oddziale prewencji w Warszawie.?Podkreśla jednocześnie, że wiązanie tego z działaniem wobec Frasyniuka jest "manipulacją".

