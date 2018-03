Budowa nowych linii tramwajowych na: Popowice, Nowy Dwór, Ołtaszyn, Swojczyce, dokończenie torowiska na Hubskiej od Glinianej do Dyrekcyjnej i konkurs architektoniczny na nową zajezdnię tramwajową przy ul. Szczecińskiej znalazły się w „Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2019”. Dokument z planami magistratu trafił właśnie do konsultacji społecznych, które potrwają do 9 kwietnia.