1 ZDJĘCIE Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

O tymczasowym areszcie dla Michała W. zdecydował sąd we Wrocławiu. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w październiku ubiegłego roku brał udział w pobiciu byłego policjanta Andrzeja K. Wcześniej do aresztu trafił Łukasz W. - gangster znany we wrocławskim półświatku pod pseudonimem "Gekon".