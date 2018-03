Koncerty, polityczne wiece, a także zawody MMA – tym organizatorzy, wśród nich prawicowa niemiecka partia NPD, kuszą uczestników festiwalu „Schild und Schwert” („Tarcza i Miecz”), który odbędzie się dosłownie kilkadziesiąt metrów od polskiej granicy. Ostritz to niewielkie, liczące 3 tys. mieszkańców miasteczko w kraju związkowym Saksonia. Za Nysą Łużycką jest już Polska. Pociągiem można z Niemiec dojechać przez Krzewiny i spacerem przez most. Kompleks hotelu Neisseblick to jedno z pierwszych zabudowań po niemieckiej stronie.

Data dwudniowej imprezy – 20 i 21 kwietnia. 20 to 129. rocznica urodzin Adolfa Hitlera. By je świętować ma zjechać do Ostritz nawet kilka tysięcy neonazistów z całej Europy. Organizatorem festiwalu „Schild und Schwert” („Tarcza i miecz") jest...