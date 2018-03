20 ZDJĘĆ Cukiernia Nanan na Kotlarskiej we Wrocławiu (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Justyna Kawiak z cukierni Nanan przy ul. Kotlarskiej we Wrocławia otrzymała wyróżnienie w kategorii Szef Cukiernictwa, przyznane przez International Academy of Gastronomy. To prestiżowa nagroda w branży gastronomicznej.