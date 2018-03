– Nie wróżę dobrze władzy, która niszczy pomniki – mówi legniczanin, szef tutejszego teatru Jacek Głomb. Dla niego zniszczono właśnie symbol Legnicy. – To szczęśliwy dzień – mówi głośno Jolanta Kowalczyk, przewodnicząca klubu Gazety Polskiej i zadowolona paraduje z naklejką na płaszczu „Usuń resztki sowieckiej okupacji”.

Nie zasłużyli

Stanisław Charakowicz przyszedł dziś o godz. 8 na plac Słowiański w Legnicy z córką. Stanął w tłumie kilkuset osób, z których część przyszła pożegnać żołnierzy, schodzących z cokołu wskutek zmiany polityki historycznej państwa. –. To niebywałe, co tutaj się stało. Przecież to nasza historia – mówi.