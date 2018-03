15 ZDJĘĆ Can I Be Whitney na 39. PPA (fot.Lukasz Giza / Przeglad Piosenki Aktorskiej)

Tukan OFF dla "Can I Be Whitney?", autorskiego projektu Tomasza Szczepanka, a wyróżnienia dla "Gender Unplagged" i "Wkurwionych kobiet w leju po Polsce" - taką decyzję podjęło jury Nurtu OFF na PPA.