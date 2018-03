3 ZDJĘCIA Wypadek w Obornikach Śląskich (archiwum prywatne)

- Najpierw mój syn na OIOM-ie walczył o życie, później trzy lata walczyliśmy o to, by rozpoczął się proces, który wszystko wyjaśni - mówi Iwona Kaczmarek. Motocykl jej syna Macieja zderzył się z samochodem osobowym prowadzonym przez Janusza K. Prokuratura dwa razy umorzyła śledztwo. - Nie było merytorycznych argumentów, by rozpoczął się proces - przekonuje mecenas Krzysztof Barski, pełnomocnik kierowcy osobówki.