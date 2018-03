37 ZDJĘĆ MIECZYSŁAW MICHALAK

Hard Rock Cafe we Wrocławiu ponad półtora roku szykowała się do otwarcia. Tyle trwała aranżacja słynnej muzycznej restauracji w kamienicy przy Rynku 25. Pierwotnie lokal miał działać już w sierpniu zeszłego roku, ale gości zaczął przyjmować dopiero wczoraj, i to bardzo dyskretnie.