Na zdjęciach widać mężczyzn w półbutach i płaszczach, kobiety w czółenkach albo na obcasach, w spódnicach i lekkich kurtkach, z chustkami na głowach. Nie mieli rękawiczek, bo w marcu 1968 roku termometry pokazywały już kilka stopni powyżej zera. Śnieg tajał, woda wsiąkała w ziemię i tylko nocami skuwał ją jeszcze przymrozek.

Ludzie ze zdjęć są młodzi, uśmiechnięci. To nauczyciele i robotnicy z rosyjskiego Kujbyszewa, którzy przyjechali do Polski w nagrodę za dobre wyniki w pracy. Byli już w Warszawie i we Wrocławiu. Z Karpacza mieli jeszcze jechać do Krakowa i Oświęcimia.

